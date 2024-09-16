В ДНР рассказали о похищавшей детей на Украине организации

Пушилин: в организации «Белый ангел» работают бывшие украинские правоохранители

В организации «Белый ангел», которая занималась похищением детей, в основном работают бывшие украинские правоохранители. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы видим, что очень активную деятельность развернула так называемая организация "Белый ангел". По нашим данным, она состоит преимущественно из отставных сотрудников правоохранительных органов», — рассказал он.

Глава ДНР уточнил, что детей силой отнимают у родителей, отправляя в интернаты. Одним из таких является интернат «Дружковский», отметил Пушилин. По его словам, сейчас учреждение «вывезли полностью», но ранее было очень много детей, вырванных из семьи. Он подчеркнул, что приняты заявления от родителей. Как сообщил глава региона, работа будет продолжаться, в том числе с детским омбудсменом России Марией Львовой-Беловой.

4 сентября в Краматорском и Покровском районах ДНР украинскими властями была объявлена принудительная эвакуация. Министерство по вопросам реинтеграции Украины уточнило, что будут вывезены дети из 31 населенного пункта. Украинские власти развернут два приемных пункта эвакуации.