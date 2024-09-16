Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:43, 16 сентября 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о похищавшей детей на Украине организации

Пушилин: в организации «Белый ангел» работают бывшие украинские правоохранители

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В организации «Белый ангел», которая занималась похищением детей, в основном работают бывшие украинские правоохранители. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы видим, что очень активную деятельность развернула так называемая организация "Белый ангел". По нашим данным, она состоит преимущественно из отставных сотрудников правоохранительных органов», — рассказал он.

Глава ДНР уточнил, что детей силой отнимают у родителей, отправляя в интернаты. Одним из таких является интернат «Дружковский», отметил Пушилин. По его словам, сейчас учреждение «вывезли полностью», но ранее было очень много детей, вырванных из семьи. Он подчеркнул, что приняты заявления от родителей. Как сообщил глава региона, работа будет продолжаться, в том числе с детским омбудсменом России Марией Львовой-Беловой.

4 сентября в Краматорском и Покровском районах ДНР украинскими властями была объявлена принудительная эвакуация. Министерство по вопросам реинтеграции Украины уточнило, что будут вывезены дети из 31 населенного пункта. Украинские власти развернут два приемных пункта эвакуации.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Эта земля теперь полита нашей кровью». На Украине военные пригрозили переворотом в случае мирной сделки с Россией

      Паралимпиец назвал единственный негативный момент на Играх-2024 в отношении россиян

      Зеленский прокомментировал покушение на Трампа

      В сети восхитились внешностью Хайди Клум на прогулке

      Глава МИД Венгрии прокомментировал новое покушение на Трампа

      Россиянам назвали способ отвлечься от личных проблем

      Прогноз по росту экономики Китая ухудшили

      Российские войска сбили украинский истребитель

      Новому российскому мэру подарили «атрибуты власти» в виде кнута, пряника и Конституции

      Стало известно о не справляющихся с потоком раненых эвакуационных группах ВСУ у Угледара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше