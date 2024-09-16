В ФРГ сообщили об отмене пресс-конференции Токаева и Шольца по инициативе Астаны

DPA: совместную пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Астаны

Астана отменила совместную пресс-конференцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца незадолго до запланированного начала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA. Причины отмены пресс-конференции не уточняются.

«В Узбекистане, первой остановке канцлера в его трехдневной поездке, с самого начала не планировалось совместного выхода к прессе», — отмечается в публикации.

В воскресенье канцлер Германии начал свое турне по государствам Средней Азии с посещения Узбекистана. В понедельник он посетил Казахстан, где подписал с президентом страны декларацию о сотрудничестве между двумя государствами.

Ранее стало известно, что Германия хочет ослабить экономическое влияние Китая через улучшение существующих партнерских отношений со странами Африки, Латинской Америки и Азии. Среди них азиатские страны бывшего СССР и экономические лидеры региона Казахстан и Узбекистан.