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17:20, 16 сентября 2024Бывший СССР

Шольц посетил Казахстан и Узбекистан

Handelsblatt: канцлер ФРГ Олаф Шольц приехал в Среднюю Азию из-за сырья
Олаф Шольц и Касым-Жомарт Токаев

Олаф Шольц и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц совершил визит в Казахстан и Узбекистан из-за роста интереса к Средней Азии. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Германия хочет ослабить экономическое влияние Китая через улучшение существующих партнерских отношений со странами Африки, Латинской Америки и Азии. Среди них азиатские страны бывшего СССР и экономические лидеры региона: Казахстан и Узбекистан.

Главный интерес Германии — большие сырьевые ресурсы.

Речь идет о поставках нефти для восстановления утраченного российского экспорта, разработка газовых месторождений и добыча урана.

Ранее Казахстан и Германия подписали перечень документов о сотрудничестве в различных сферах.

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      Сергей Болиев
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