Шольц посетил Казахстан и Узбекистан

Канцлер Германии Олаф Шольц совершил визит в Казахстан и Узбекистан из-за роста интереса к Средней Азии. Об этом сообщает издание Handelsblatt.
Германия хочет ослабить экономическое влияние Китая через улучшение существующих партнерских отношений со странами Африки, Латинской Америки и Азии. Среди них азиатские страны бывшего СССР и экономические лидеры региона: Казахстан и Узбекистан.
Главный интерес Германии — большие сырьевые ресурсы.
Речь идет о поставках нефти для восстановления утраченного российского экспорта, разработка газовых месторождений и добыча урана.
Ранее Казахстан и Германия подписали перечень документов о сотрудничестве в различных сферах.