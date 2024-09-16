Казахстан и Германия подписали ряд документов о сотрудничестве

Токаев и Шольц подписали декларацию о сотрудничестве Казахстана и Германии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подписали Совместную декларацию о сотрудничестве между государствами. Об этом сообщает агентство Kazinform.

Помимо этого были подписаны меморандум о взаимопонимании о технических вопросах сотрудничества между немецким Центробанком (Deutsche Bundesbank) и Национальным банком Казахстана, меморандум о намерении создать казахско-немецкую школу, а также документ о намерении создать Казахстанско-немецкий институт науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете имени Серикбаева.

Ранее Токаев заявил Шольцу о развитии стратегического партнерства Казахстана с Россией. Он добавил, что народ Казахстана также сохраняет теплые отношения с украинцами.