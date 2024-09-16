Токаев заявил Шольцу о развитии стратегического партнерства Казахстана с Россией

Президент Казахстана Токаев: Астана развивает партнерские отношения с Москвой

Астана развивает партнерские и союзнические отношения с Москвой. Об этом заявил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит в Telegram агентство Казинформ.

«С Россией Казахстан имеет самую протяженную делимитированную сухопутную границу в мире, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества», — заявил глава казахстанского государства.

Он добавил, что казахский народ также сохраняет теплые отношения с украинцами.

В ходе беседы с Шольцем Токаев также высказался о возможности урегулирования конфликта на Украине. По его словам, хорошая возможность для этого была упущена после отказа Киева от Стамбульских соглашений, однако шанс на достижение мира сохраняется.