В Госдуме оценили влияние президентских выборов в США на политику по России

Депутат ГД Журавлев: США продолжат антироссийский курс, кто бы ни был у власти

США продолжат антироссийский курс, кто бы ни пришел к власти после выборов — кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп или его соперница от демократов Камала Харрис, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. О влиянии президентских выборов в США на политику по России он рассказал РИА Новости.

«В целом же я неоднократно заявлял, что от перемены мест слагаемых в Белом доме, сумма, то есть их отношения к России, вряд ли изменится», — высказался он.

Как утверждает депутат, наблюдать за американской президентской кампанией становится скучно, поскольку сначала демократы «вытащили из шкафа запылившийся сценарий» с русским влиянием, а республиканцы вновь использовали историю с покушением на Трампа. Журавлев обратил внимание на фигуру нападавшего — ярого сторонника Украины, который не раз посещал Киев.

Ранее стали известны подробности покушения на Трампа. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины и агитировал граждан США добровольно вступать в украинский «Иностранный легион».