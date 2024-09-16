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21:16, 16 сентября 2024Россия

В Госдуме оценили влияние президентских выборов в США на политику по России

Депутат ГД Журавлев: США продолжат антироссийский курс, кто бы ни был у власти

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

США продолжат антироссийский курс, кто бы ни пришел к власти после выборов — кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп или его соперница от демократов Камала Харрис, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. О влиянии президентских выборов в США на политику по России он рассказал РИА Новости.

«В целом же я неоднократно заявлял, что от перемены мест слагаемых в Белом доме, сумма, то есть их отношения к России, вряд ли изменится», — высказался он.

Как утверждает депутат, наблюдать за американской президентской кампанией становится скучно, поскольку сначала демократы «вытащили из шкафа запылившийся сценарий» с русским влиянием, а республиканцы вновь использовали историю с покушением на Трампа. Журавлев обратил внимание на фигуру нападавшего — ярого сторонника Украины, который не раз посещал Киев.

Ранее стали известны подробности покушения на Трампа. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины и агитировал граждан США добровольно вступать в украинский «Иностранный легион».

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      Маргарита Пименова
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