В Херсонской области взрыв повредил объект критической инфраструктуры

Глава украинской ОВА Прокудин: взрыв повредил объект инфраструктуры под Херсоном

В подконтрольной Киеву части Херсонской области взрыв повредил объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

«За прошедшие сутки под огнем и авиаударами оказались Садовое, Зеленовка, Камышаны, Кизомыс, Берислав, Новоалександровка, Михайловка, Украинка, Дудчаны и город Херсон», — написал он.

При этом чиновник не рассказал, какой именно объект инфраструктуры пострадал и где он был расположен.

Ранее российские военные поразили склады Вооруженных сил Украины под Киевом. Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, взрывы также произошли в ряде других областей Украины.