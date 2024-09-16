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08:20, 16 сентября 2024Бывший СССР

В Херсонской области взрыв повредил объект критической инфраструктуры

Глава украинской ОВА Прокудин: взрыв повредил объект инфраструктуры под Херсоном

Фото: Pixabay

В подконтрольной Киеву части Херсонской области взрыв повредил объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

«За прошедшие сутки под огнем и авиаударами оказались Садовое, Зеленовка, Камышаны, Кизомыс, Берислав, Новоалександровка, Михайловка, Украинка, Дудчаны и город Херсон», — написал он.

При этом чиновник не рассказал, какой именно объект инфраструктуры пострадал и где он был расположен.

Ранее российские военные поразили склады Вооруженных сил Украины под Киевом. Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, взрывы также произошли в ряде других областей Украины.

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      Александр Курбатов
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