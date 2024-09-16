Подпольщик Лебедев: ВС России поразили склады ВСУ в Киевской области и пригороде

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по Киевской области и пригороду. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев рассказал, что российские военные поразили склады ВСУ под Киевом. Он также добавил, что солдаты ВС РФ нанесли удары по Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областям Украины.

«Киевская область и пригород, получили несколько серий прилетов. Наконец по Фастову ударили, по складам на железной дороге», — сообщил подпольщик.

Ранее стало известно, что пророссийское подполье помогло уничтожить состав с техникой Вооруженных сил Украины в Шевченковском районе Харьковской области. Об этом сообщил Сергей Лебедев.

«Чтобы приостановить движение состава, русское сопротивление сожгло релейный шкаф на железной дороге по пути следования военного груза», — сказал он.