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07:08, 16 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные поразили склады ВСУ под Киевом

Подпольщик Лебедев: ВС России поразили склады ВСУ в Киевской области и пригороде

Фото: Unsplash

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по Киевской области и пригороду. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев рассказал, что российские военные поразили склады ВСУ под Киевом. Он также добавил, что солдаты ВС РФ нанесли удары по Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областям Украины.

«Киевская область и пригород, получили несколько серий прилетов. Наконец по Фастову ударили, по складам на железной дороге», — сообщил подпольщик.

Ранее стало известно, что пророссийское подполье помогло уничтожить состав с техникой Вооруженных сил Украины в Шевченковском районе Харьковской области. Об этом сообщил Сергей Лебедев.

«Чтобы приостановить движение состава, русское сопротивление сожгло релейный шкаф на железной дороге по пути следования военного груза», — сказал он.

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      Марина Совина
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