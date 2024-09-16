В Кремле прокомментировали предполагаемое покушение на Трампа

Песков назвал головной болью спецслужб США связь покушения на Трампа с Украиной

Установление связей подозреваемого в предполагаемом покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа является головной болью американских спецслужб, а не Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«О связях подозреваемого в предполагаемом покушении на Трампа с Украиной нужно думать не Кремлю, а для Вашингтона. В любом случае, это должно стать головной болью для спецслужб США, а не Москвы», — отметил пресс-секретарь.

Песков добавил, что «в Кремле видят обострение обстановки» в США перед выборами, в том числе, между политическими конкурентами. Также он подчеркнул, что Москва «внимательно наблюдает» за событиями, но «никоим образом не вмешивается во внутренние дела других государств».

Ранее стало известно, что на Трампа планировал совершить покушение житель штата Северная Каролина, 58-летний Райан Уэсли Раут. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины, и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ).