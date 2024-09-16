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12:34, 16 сентября 2024Интернет и СМИ

В Кремле прокомментировали санкции США против российских СМИ

Песков: санкции против российских СМИ показывают готовность США подавлять Россию

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал санкции США против российских СМИ. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля назвал действия США нападками на российские медиа и их руководителей.

«Американцы, собственно, способны на все, способны зайти как угодно далеко в попытках подавления России, подавления альтернативных точек зрения», — заявил Песков. По его мнению, США используют для этого нечистоплотные методы.

Он также добавил, что ограничительные меры США граничат с безумием. «Это было бы смешно, если бы не было так грустно», --заключил пресс-секретарь президента.

13 сентября стало известно, что США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и ее руководителя, журналиста Дмитрия Киселева. Минфин предписал завершить все финансовые отношения с медиагруппой до 13 ноября.

4 сентября американские власти ввели санкции против ряда российских СМИ. Ограничения коснулись компаний, принадлежащих «России сегодня», в том числе телеканала RT, агентства РИА Новости и Sputnik. Сообщалось, что США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы США.

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