В Кремле прокомментировали санкции США против российских СМИ

Песков: санкции против российских СМИ показывают готовность США подавлять Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал санкции США против российских СМИ. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля назвал действия США нападками на российские медиа и их руководителей.

«Американцы, собственно, способны на все, способны зайти как угодно далеко в попытках подавления России, подавления альтернативных точек зрения», — заявил Песков. По его мнению, США используют для этого нечистоплотные методы.

Он также добавил, что ограничительные меры США граничат с безумием. «Это было бы смешно, если бы не было так грустно», --заключил пресс-секретарь президента.

13 сентября стало известно, что США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и ее руководителя, журналиста Дмитрия Киселева. Минфин предписал завершить все финансовые отношения с медиагруппой до 13 ноября.

4 сентября американские власти ввели санкции против ряда российских СМИ. Ограничения коснулись компаний, принадлежащих «России сегодня», в том числе телеканала RT, агентства РИА Новости и Sputnik. Сообщалось, что США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы США.