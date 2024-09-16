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21:16, 16 сентября 2024Мир

В ООН заявили о двойных стандартах Запада

Докладчик ООН Катругалос заявил о лицемерии Запада в отношении России и Израиля

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Страны Запада продолжают лицемерить и прибегать к двойным стандартам в вопросах, касающихся применений норм международного права, и это больше не может продолжаться. Об этом агентству РИА Новости заявил Специальный докладчик ООН по вопросу о содействии установлению демократического и справедливого международного порядка Джордж Катругалос.

«Правила не отличаются от конфликта к конфликту, их применение отличается. И мы не можем продолжать мириться с такими двойными стандартами и лицемерием», — сказал он.

Спецдокладчик ООН также отметил, что Запад накладывает санкции на Россию, однако не применяет их в отношении Израиля, при этом жертв среди мирного населения в секторе Газа в разы больше, чем на Украине. Он подчеркнул, что подобное отношение к Израилю будет предметом серьезных разногласий между странами Запада и Глобального Юга.

Ранее израильские власти попросили членов Конгресса США пригрозить ЮАР последствиями из-за иска в Международный суд ООН против Тель-Авива. В МИД Израиля также предложили пригрозить приостановкой торговых отношений США с ЮАР.

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