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18:06, 16 сентября 2024Экономика

В России обнаружили опасные бактерии в китайской курице

Mash: Россельхознадзор выявил листерии в партии китайской курицы

Фото: Unsplash

Специалисты Россельхознадзора выявили в партии китайской курицы опасные бактерии листерии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Листерии обнаружили в партии курицы от компании Foods (Anhui). Эта организация поставляет филе грудки с 2019 года. При попадании в организм человека вышеуказанные бактерии способны вызвать инфекционное заболевание с летальностью 15-17 процентов. Они могут находиться в молоке, мясе, рыбе, птице и корнеплодах. В организм человека листерии попадают, если еда не прошла необходимую термическую обработку.

Проверка проводилась 13 сентября 2024 года. По ее итогам выяснилось, что исследуемая продукция содержит бактерии, вызывающие понос, рвоту. Кроме того, листерии при попадании в организм беременных могут повысить вероятность выкидыша. В результате сотрудники Россельхознадзора изъяли вышеуказанную партию курицы из КНР и усилили лабораторный контроль над поставками.

Ранее Россельхознадзор запретил ввозить в Россию всю птицеводческую продукцию из США из-за распространения там птичьего гриппа. В отношении подобных товаров также были введены ограничения на транзит в третьи страны (Казахстан) через территорию РФ. Как уточняется, запрет распространится на инкубационное яйцо, мясо птиц, готовую продукцию из него и корма для птиц. Снятие ограничений, как подчеркнули в ведомстве, станет возможно после получения исчерпывающей информации по ликвидации вспышек птичьего гриппа в Соединенных Штатах.

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