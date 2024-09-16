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09:41, 16 сентября 2024Россия

В России подростки поставили девочку на колени и сняли ее на видео

В Башкирии подростки поставили девочку на колени из-за долга

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Стерлитамаке подростки поставили девочку на колени. Снятую ими видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

В ролике женский голос напоминает девочке об одном из ее прошлых поступков. «Теперь ты тоже позорься. Это карма», — говорит ей сверстница. После этого ребенок опускается на колени.

По информации канала, причиной унижения девочки стал долг в три тысячи рублей.

Ранее в Волгограде подросток заставил сверстника извиняться на коленях. Перед этим пострадавший попытался связаться с друзьями — его тут же избили.

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      Алан Босиков
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