В России подростки поставили девочку на колени и сняли ее на видео

В Башкирии подростки поставили девочку на колени из-за долга

В Стерлитамаке подростки поставили девочку на колени. Снятую ими видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

В ролике женский голос напоминает девочке об одном из ее прошлых поступков. «Теперь ты тоже позорься. Это карма», — говорит ей сверстница. После этого ребенок опускается на колени.

По информации канала, причиной унижения девочки стал долг в три тысячи рублей.

Ранее в Волгограде подросток заставил сверстника извиняться на коленях. Перед этим пострадавший попытался связаться с друзьями — его тут же избили.

