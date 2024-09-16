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19:14, 16 сентября 2024Россия

В России сочли идеальным сенатором депутата Рады с 25-летним стажем и сына экс-главы СБУ

Политолог Марков: экс-депутат Рады Деркач — идеальный сенатор для России
Андрей Деркач

Андрей Деркач. Фото: Petro Zhuravel / Wikipedia

Бывший депутат Верховной Рады Украины с 25-летним стажем и сын экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Леонида Деркача Андрей является идеальным сенатором для России. Об этом в своем Telegram-канале написал российский политолог Сергей Марков.

Как сообщалось ранее, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назначил Андрея Деркача сенатором от региона. Деркач занимал пост депутата Рады с 1998 по 2023 год, а в 2004 году поддержал Майдан.

К заслугам Деркача, которые делают его кандидатуру идеальной, Марков отнес публикацию «пленок Деркача», из которых стало известно содержание переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с занимавшим на тот момент пост вице-президента США Джо Байденом. Также Марков счел, что заслугой Деркача является тот факт, что политик является «потомственным чекистом».

Кроме того, Марков напомнил, что бывшего депутата лишили украинского гражданства. «Зеленский лишил Деркача гражданства за то, что Деркач в 2021 году на Украине создал огромную сеть охранных предприятий, которые должны были помочь армии России и взять под контроль органы власти в областных центрах Украины», — заявил Марков.

В феврале 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Деркач покинул страну. В июне того же года Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила депутата в связях с российской разведкой, а в декабре Минюст США обвинил политика в отмывании денег и мошенничестве.

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