Сын бывшего главы СБУ стал российским сенатором

Бывший депутат Верховной Рады стал сенатором от Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назначил бывшего депутата Верховной Рады Андрея Деркача сенатором в Совет Федерации. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Деркач, занимавший на Украине депутатское кресло с 1998 по 2023 год, получил российское гражданство после начала специальной военной операции.

По данным из открытых источников, в 2014 году он поддерживал протесты на Евромайдане. Его отец, Леонид Деркач, в прошлом возглавлял Службу безопасности Украины (СБУ).

«Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в тексте постановления.

Ранее Андрей Деркач заявил, что в его распоряжении оказались имена практически всей группы украинцев, выполнявших функцию прикрытия при подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».