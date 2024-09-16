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12:56, 16 сентября 2024Россия

В российском городе мать пыталась реанимировать младенца после купания в ванной

В Петербурге младенца не удалось реанимировать после купания в ванной

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мать пыталась реанимировать семимесячного младенца после купания в ванной, спасти его не удалось, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, 18-летняя мать ребенка ненадолго отлучилась во время купания сына, а вернувшись увидела, что сын был перевернут лицом в воду и не двигался. При этом, со слов матери, у ребенка в ванной был специальный круг для плавания и ремни для фиксации.

Девушка рассказала, что якобы не смогла дозвониться до скорой и сама попыталась реанимировать его, но после тщетных попыток отвезла его в больницу, где медики констатировали, что спасти ребенка уже было нельзя.

Ранее похожая история произошла в Самаре, спасти не удалось девятимесячного младенца, которого 17-летняя мать оставила его без присмотра.

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      Елена Торубарова
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