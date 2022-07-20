В российском городе оставленный 17-летней матерью в ванной младенец утонул

В Самаре оставленный 17-летней матерью без присмотра младенец утонул в ванне

В Самаре девятимесячный младенец утонул в ванне, так как 17-летняя мать оставила его без присмотра. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, 17-летняя россиянка не работает и не учится. Она вернулась в ванную комнату и обнаружила мертвого ребенка.

После случившегося в российском городе Следственный комитет Самарской области возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Нижнем Новгороде годовалый ребенок утонул в ванной. Россиянка оставила дочь у подруги, так как поехала рожать шестого ребенка в роддом. Девочка захлебнулась во время купания в ванне.