В российском городе посетитель караоке-ресторана устроил стрельбу из-за потерянного кольца

В Москве выгнанный из караоке-ресторана мужчина открыл стрельбу

В Москве посетитель караоке-ресторана открыл стрельбу после того, как его выгнали из заведения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным источника, ЧП произошло в ресторане на Аминьевском шоссе. Около трех часов ночи посетители заведения пожаловались на мужчину, который провоцировал их на конфликт, и охранники вывели дебошира на улицу. Спустя некоторое время он вернулся к зданию ресторана и сказал, что потерял внутри свое обручальное кольцо, однако внутрь его не пустили и закрыли двери. После этого он достал из сумки пистолет и дважды выстрелил в воздух. Затем он снова попытался войти в зал и для этого дважды выстрелил во входную дверь заведения. Сотрудники вызвали полицию. Злоумышленника задержали. У него изъяли травматический пистолет и четыре патрона. Выяснилось, что фигурант уже имеет судимость по статье о наркотиках.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина обстрелял входную дверь бара из автомата после того, как его выгнали из заведения.