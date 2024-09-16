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15:55, 16 сентября 2024Моя страна

В российском регионе киты вплотную приблизились к туристам на сап-досках

В Хабаровском крае киты вплотную приблизились к туристам на сап-досках

В российском регионе киты вплотную приблизились к туристам на сапах. Видео публикует Telegram-канал Amur Mash.

На размещенных кадрах запечатлены люди, сидящие на досках. Рядом с ними проплывают огромные киты, выпускающие фонтан воды.

«В шесть утра отчаянные ребята на сапах уже принимали бодрящий душ. Морские короли размера XXL удивительно ловко лавировали между досками», — подписали ролик авторы поста.

Ранее сообщалось о косатке, которая близко подплыла к рыбакам возле бухты Киран, расположенной в Охотском море. Она несколько раз выпрыгнула из воды, продемонстрировав на камеру свою грациозность.

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      Мария Винар
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