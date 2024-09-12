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20:21, 12 сентября 2024Моя страна

Косатка поиграла с рыбаками в догонялки и попала на видео

В Охотском море косатка поиграла с рыбаками в догонялки и попала на видео

Косатка поиграла с рыбаками в догонялки и попала на видео. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Amur Mash.

На размещенных кадрах запечатлена косатка, которая близко подплыла к морскому судну возле бухты Киран, расположенной в Охотском море. Она несколько раз выпрыгнула из воды, продемонстрировав на камеру свою грациозность. После этого махнула хвостом и уплыла.

Ранее россиянам рассказали о лучших местах в стране для наблюдения за китами. Так, на первом месте рейтинга оказались Командорские острова на Камчатке, где водятся серые и горбатые киты, а также косатки. После Камчатки в списке расположились Шантарские острова, которые находятся на Дальнем Востоке и где с июня по сентябрь можно увидеть финвалов, японских гладких, горбатых, серых и других китов.

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      Мария Винар
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