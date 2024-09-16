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19:55, 16 сентября 2024Экономика

В российском регионе начали отключать свет из-за пожаров

В Ростовской области из-за пожаров вводят временные отключения электричества

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Ростовской области вводят временные отключения электроэнергии у пользователей из-за ландшафтных пожаров в российском регионе. Такое решение принял филиал ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго», говорится на сайте компании.

Энергетики отметили, что мера проводится в соответствии с поступающими заявками от администраций муниципальных образований, а ее необходимость связана с массовыми возгораниями.

«Органы исполнительной власти на местах самостоятельно оценивают ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с этим подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи», — объяснили в компании.

В компании «Россети Юг» подчеркнули, что специалисты филиала «Ростовэнерго» работают в усиленном режиме. К устранению нештатных ситуаций готовы 237 аварийных бригад — в том числе 505 единиц техники.

Ранее пожарные полностью потушили возгорание на складе стройматериалов в городе Аксай Ростовской области. Пламя успело распространиться на площади 1500 квадратных метров. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на шесть частных домов.

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      Нина Ташевская
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