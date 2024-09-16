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06:46, 16 сентября 2024Россия

Пожар на складе стройматериалов в Ростовской области полностью потушили

Пожарные полностью потушили огонь на складе стройматериалов в Ростовской области

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пожарные полностью потушили возгорание на складе стройматериалов в городе Аксай Ростовской области. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Огонь успел распространиться на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра пламя перекинулось на шесть частных домов.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области зафиксировали более 50 ландшафтных пожаров. Глава региона Василий Голубев заявил, что в ликвидации огня задействованы 2061 человек и почти 300 единиц техники. Также он объяснил, что возгорания в ряде населенных пунктов спровоцировали сильный ветер, перехлест проводов ЛЭП, а также неосторожное обращение с огнем.

15 сентября стало известно, что из-за тушения пожара в Воронеже ненадолго задержали несколько поездов. Возгорание произошло в микрорайоне Отрожка. Как отметили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), на месте работают пожарные поезда. Несколько пригородных составов задержали на пару минут, полностью движение не прерывалось.

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      Марина Совина
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