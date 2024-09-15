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16:48, 15 сентября 2024Россия

В российском регионе зафиксировали более 50 пожаров

Губернатор Голубев: в Ростовской области зафиксировали более 50 пожаров

Кадр: Telegram-канал МЧС России

С начала суток в Ростовской области зафиксировали более 50 ландшафтных пожаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения», — написал глава Ростовской области.

По словам Голубева, в ликвидации огня задействованы 2061 человек и почти 300 единиц техники. Он также уточнил, что работу спасательных подразделений серьезно осложняет штормовой ветер.

Ранее сообщалось, что на территории склада строительных материалов в городе Аксай Ростовской области произошел мощный пожар. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения.

Кроме того, стало известно, что пожар, распространившийся на два поселка в Луганской народной республике (ЛНР), перекинулся на территорию алюминиевого завода.

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      Маргарита Щигарева
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