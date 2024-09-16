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09:50, 16 сентября 2024Бывший СССР

В СВР заявили о планах Киева инсценировать удар России по детскому учреждению

СВР: Киев с подачи США хочет инсценировать удар России по детскому учреждению
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Aaron Favila / AP

Киев с подачи кураторов из США намерен инсценировать ракетный удар Вооруженных сил России по детскому учреждению с обилием жертв. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР), передает РИА Новости.

Сообщается, что в руководстве спецслужб и военном командовании Украины прорабатывается сценарий провокации. Предполагается инсценировать ракетный удар со стороны российских войск по детскому саду или больнице с широким медийным освещением трагедии, привлечением международных СМИ и большим количеством жертв.

СВР заявило, что Киев таким способом рассчитывает обосновать снятие Западом ограничений на использование ракетного вооружения для ударов вглубь России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отчитался о ходе получения разрешения США на удары вглубь России. По его словам, Вооруженные силы Украины еще не получили разрешение на удары вглубь территории России американским оружием.

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      Илья Таксюр
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