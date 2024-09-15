Зеленский отчитался о ходе получения разрешения США на удары вглубь России

Зеленский: США еще не разрешили удары ВСУ американским оружием вглубь России

На данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не получили разрешение США на удары вглубь территории России американским оружием, поставленным Киеву. Об этом отчитался украинский президент Владимир Зеленский, сообщает Sky News.

Ранее советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден в скором времени обсудит с Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России, а также новый большой пакет военной помощи США, над которым сейчас работают в Белом доме.

15 сентября глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием является оправданным с военной точки зрения.