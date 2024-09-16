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09:47, 16 сентября 2024Мир

В СВР заявили о желании США надавить на Иран и КНДР из-за якобы поставок России ракет

СВР: США хотят надавить на Иран и КНДР, обвинив их в якобы поставках РФ ракет

Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters

США с помощью провокации Киева хотят надавить на Иран и КНДР, обвинив их в якобы имевших место поставках Москве баллистических ракет. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

«Американцы планируют использовать провокацию для усиления уже развернутой ими кампании давления на Иран, а также КНДР за якобы осуществляемые поставки Москве баллистических ракет», — считают в СВР.

СВР узнала, что Киев готовит инсценировку «российского ракетного удара» по детскому учреждению. Предполагается, что украинская сторона будет утверждать, что удар был нанесен с помощью якобы предоставленных Ираном и Северной Кореей боеприпасов.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, заявил, что не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности.

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      Виктория Кондратьева
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