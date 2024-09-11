В Кремле раскрыли возможности Российской армии для продолжения СВО

Песков: у Российской армии есть полный арсенал средств для продолжения СВО

У Российской армии есть полный арсенал средств для продолжения специальной военной операции (СВО) на Украине. О возможностях Вооруженных сил России заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается работы российских Вооруженных сил, у них есть полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции», — прокомментировал Песков слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы поставленных в Россию из Ирана ракетах.

По словам пресс-секретаря российского президента, рассуждения о поставках в Россию вооружений из-за рубежа необоснованы.

Песков, в свою очередь, также обозначил, что отказ США использовать Киев как расходный материал завершил бы конфликт.

Ранее в США анонсировали санкции против России из-за якобы военных поставок из Ирана. Речь шла якобы о поставках баллистических ракет малой дальности для использования российскими военными на Украине.