В США анонсировали санкции против России из-за якобы военных поставок из Ирана

Белый дом: США введут санкции против России из-за Ирана 10 сентября

США введут 10 сентября санкции против России из-за якобы военных поставок со стороны Ирана. Об этом заявили в Белом доме, передает агентство Reuters.

В администрации президента США Джо Байдена также подчеркнули, что Вашингтон рассматривает возможность ввести ограничения и в отношении Тегерана.

Ранее Великобритания ввела санкции против пяти физлиц и двух юрлиц из Ирана за якобы поддержку России. Также о планах ввести ограничения заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, заявил, что не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности.