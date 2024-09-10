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17:22, 10 сентября 2024Мир

В США анонсировали санкции против России из-за якобы военных поставок из Ирана

Белый дом: США введут санкции против России из-за Ирана 10 сентября
СюжетСанкции против России:

Фото: WANA News / Reuters

США введут 10 сентября санкции против России из-за якобы военных поставок со стороны Ирана. Об этом заявили в Белом доме, передает агентство Reuters.

В администрации президента США Джо Байдена также подчеркнули, что Вашингтон рассматривает возможность ввести ограничения и в отношении Тегерана.

Ранее Великобритания ввела санкции против пяти физлиц и двух юрлиц из Ирана за якобы поддержку России. Также о планах ввести ограничения заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, заявил, что не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности.

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      Максим Габриелян
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