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16:53, 10 сентября 2024Мир

Великобритания ввела санкции против Ирана за якобы поддержку России

Британия ввела санкции против физлиц Ирана за якобы поддержку России

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Великобритания ввела санкции против пяти физлиц и двух юрлиц из Ирана за якобы поддержку России. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Добавлено семь новых проектов под режим санкций против Ирана и три новых проекта под режим санкций против России. Добавлено пять новых спецификаций судов под режим санкций против России», — отмечается в обновленном санкционном листе.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон введет новые санкции против Ирана из-за якобы поставок баллистических ракет России.

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, заявил, что не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности.

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      Максим Габриелян
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