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12:47, 11 сентября 2024Мир

В Кремле назвали способные завершить конфликт на Украине действия США

Песков: отказ США использовать Киев как расходный материал завершил бы конфликт

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Отказ США использовать Украину как расходный материал в попытке подавлять Россию во многом мог бы завершить конфликт. Способные поставить точку в украинском конфликте действия Вашингтона назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС

«Мы неоднократно говорили, что точку во многом может поставить отказ США от своей политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять все, что связано с Российской Федерацией. Отказ от такой позиции во многом может поставить точку», — отметил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину не мог бы поставить точку в украинском конфликте.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп пообещал инициировать переговоры главы Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина в случае прихода к власти. Политик заявил, что урегулирует конфликт еще до вступления в должность.

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