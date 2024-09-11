Трамп пообещал инициировать переговоры Путина и Зеленского

Трамп пообещал организовать переговоры Зеленского и Путина в случае избрания

Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал инициировать переговоры главы Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина в случае прихода к власти. С таким заявлением он выступил на теледебатах, трансляцию вел телеканал ABC News.

Политик заявил, что урегулирует конфликт еще до вступления в должность. «Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе», — сказал он.

Во время дебатов Трамп высказался о своей позиции по конфликту на Украине. Ему задались вопрос, желает ли он, чтобы Украина одержала победу. В ответ политик подчеркнул, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней. По его словам, самое важное для США — добиться соглашения сторон.