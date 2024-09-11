Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:17, 11 сентября 2024Мир

Трамп пообещал инициировать переговоры Путина и Зеленского

Трамп пообещал организовать переговоры Зеленского и Путина в случае избрания

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал инициировать переговоры главы Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина в случае прихода к власти. С таким заявлением он выступил на теледебатах, трансляцию вел телеканал ABC News.

Политик заявил, что урегулирует конфликт еще до вступления в должность. «Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе», — сказал он.

Во время дебатов Трамп высказался о своей позиции по конфликту на Украине. Ему задались вопрос, желает ли он, чтобы Украина одержала победу. В ответ политик подчеркнул, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней. По его словам, самое важное для США — добиться соглашения сторон.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп и Харрис встретились на теледебатах. В чем они успели обвинить друг друга за 90 минут?

      ВСУ открыли огонь по пытавшимся убежать через поля жителям Курской области

      В Германии крупный участок моста рухнул в реку

      Раскрыта стоимость проезда на ВСМ Москва — Петербург

      Россиянин описал поездку в Абхазию фразой «не ожидали, что нас будут встречать со слезами»

      Мощный пожар в бывшем спорткомплексе Петербурга ликвидировали

      Морпехи взяли в плен бойцов ВСУ при контрнаступлении в Курской области

      Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

      Трамп пообещал инициировать переговоры Путина и Зеленского

      В США назвали тайных участников дебатов Трампа и Харрис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше