В Таиланде 62-летнего туриста задержали за 15 изнасилований

Полиция Таиланда задержала туриста по подозрению в 15 случаях сексуальных домогательств и насилия в его родной Австралии. Подробности передала газета Bangkok Post.

62-летнего Хелио Тайяна Ричардсона поймали на острове Панган после получения красного уведомления от Интерпола (международной уголовной полиции). Выяснилось, что в Австралии мужчину разыскивают за 15 сексуальных нападений и изнасилований, совершенных с 2017 года.

По данным правоохранителей, австралиец приехал в Таиланд по туристической визе 16 июня. Затем он продлил ее до 15 августа, а после подал документы на получение пенсионной визы. Тогда иммиграционная полиция страны получила оповещение от Интерпола.

Теперь Ричардсона вышлют в Австралию и предадут суду.

Ранее на Майорке турист изнасиловал мальчика-подростка в туалете закусочной. Сначала злоумышленника задержали, но позже отпустили под залог.