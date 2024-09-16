В украинской разведке открестились от связей с подозреваемым в покушении на Трампа

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут не имел отношения к «Международному легиону» Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба подразделения.
«Гражданин США Райн Раут никогда не служил в "Международном легионе" Главного управления разведки Министерства обороны Украины, не имеет никакого отношения к подразделению», — говорится в публикации.
В украинской разведке открестились от подозреваемого и добавили, что заявления о связи легиона с Раутом — это слухи.
Ранее стало известно, что 58-летний житель штата Северная Каролина Райан Уэсли Раут планировал совершить покушение на Трампа. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион».