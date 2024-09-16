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20:28, 16 сентября 2024Бывший СССР

В украинской разведке открестились от связей с подозреваемым в покушении на Трампа

В ГУР Украины открестились от связей с подозреваемым в покушении на Трампа

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут не имел отношения к «Международному легиону» Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба подразделения.

«Гражданин США Райн Раут никогда не служил в "Международном легионе" Главного управления разведки Министерства обороны Украины, не имеет никакого отношения к подразделению», — говорится в публикации.

В украинской разведке открестились от подозреваемого и добавили, что заявления о связи легиона с Раутом — это слухи.

Ранее стало известно, что 58-летний житель штата Северная Каролина Райан Уэсли Раут планировал совершить покушение на Трампа. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион».

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      Глеб Палехов
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