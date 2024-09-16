Верховная Рада решила повысить налоги для украинцев

Верховная Рада Украины одобрила законопроект о повышении налогов

Комитет финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины одобрил законопроект о повышении налогов. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

Согласно законопроекту, граждане и банки будут платить повышенный налог в бюджет страны. Например, военный сбор увеличится с 1,5 до 5 процентов.

В дальнейшем законопроект рассмотрят и утвердят в Верховной Раде в первом чтении.

В случае его принятия, сумма поступающих налогов в бюджет увеличится на 30 миллиардов гривен (67 миллиардов рублей по курсу на 16 сентября).

Ранее Верховная Рада Украины провалила попытку принятия этого закона.