Вашингтон ввел санкции против властей Грузии за подрыв демократии

Госдепартамент США сообщил о введении санкций против 64 граждан Грузии

Вашингтон ввел санкции против 64 граждан и представителей властей Грузии, причастных к подрыву демократии и нарушению прав человека в республике. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

«Среди них — высокопоставленные государственные и муниципальные деятели, злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа, бизнесмены, замешанные в коррупции, (...) и депутаты парламента», — говорится в публикации.

В Госдепартаменте добавили, что Вашингтон обеспокоен антидемократическими действиями Тбилиси и продолжит рассматривать новые ограничительные меры.

Ранее спикер правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что власти страны не допустят внешнего вмешательства во внутренние дела государства. Так он прокомментировал требование экс-чиновника Госдепа США Дэвида Кремера ввести санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.