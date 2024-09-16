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19:01, 16 сентября 2024Бывший СССР

Вашингтон ввел санкции против властей Грузии за подрыв демократии

Госдепартамент США сообщил о введении санкций против 64 граждан Грузии

Фото: Celal Gunes / Anadolu Agency / Getty Images

Вашингтон ввел санкции против 64 граждан и представителей властей Грузии, причастных к подрыву демократии и нарушению прав человека в республике. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

«Среди них — высокопоставленные государственные и муниципальные деятели, злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа, бизнесмены, замешанные в коррупции, (...) и депутаты парламента», — говорится в публикации.

В Госдепартаменте добавили, что Вашингтон обеспокоен антидемократическими действиями Тбилиси и продолжит рассматривать новые ограничительные меры.

Ранее спикер правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что власти страны не допустят внешнего вмешательства во внутренние дела государства. Так он прокомментировал требование экс-чиновника Госдепа США Дэвида Кремера ввести санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

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      Глеб Палехов
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