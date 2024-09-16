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14:14, 16 сентября 2024Мир

Политолог оценил влияние второго покушения на Трампа на предвыборную гонку в США

Политолог Дудаков: покушение поможет Трампу перехватить инициативу у Харрис

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Второе покушение на экс-президента США Дональда Трампа, как и первое, поможет ему перехватить инициативу у вице-президента Камалы Харрис, считает политолог-американист Малек Дудаков. Влияние на рейтинги кандидата после попытки посягательства на жизнь политика эксперт оценил в беседе с «Лентой.ру».

В первый раз все-таки покушение на Трампа ему помогло в моменте, оно позволило Трампу перехватить инициативу, предстать, условно говоря, новым Кеннеди, которому удалось выжить. Конечно, второе покушение застолбит этот имидж Трампа

Малек Дудаковполитолог-американист

По словам политолога, второе покушение на Трампа случилось в удачный для него момент. «Только прошли неудачные дебаты с Камалой Харрис, и рейтинги Харрис после этих дебатов подросли. Я допускаю, что сейчас Трамп постарается перехватить инициативу и сделает так, чтобы все забыли про дебаты и обсуждали всплеск политического насилия в США и попытки недругов Трампа вывести его из президентской гонки нелегитимным путем», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Американист полагает, что сейчас фокус внимания снова смещается на Трампа и показывает американцам, что тот является жертвой политической системы, которая не хочет видеть его победителем на предстоящих выборах. «Поэтому Трампу это поможет», — уточнил Дудаков.

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Дональд Трамп 15 сентября посещал гольф-клуб Trump International Golf Club в городе Уэст-Палм-Бич на востоке Флориды. Около 14:00 по местному времени на территории клуба раздались выстрелы. Стрелял один из сотрудников Секретной службы, который обеспечивал бывшему президенту охрану: он заметил ствол, торчащий из кустов на поле для гольфа, и моментально среагировал, открыв огонь в тот сектор.

Известно, что пытавшийся выстрелить в Трампа 58-летний Райан Уэсли Раут является ярым сторонником Украины. Он посещал Киев после начала СВО и призывал отправить Киеву все имеющееся в США оружие. Кроме того, он агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» ВСУ, для которого собирал деньги.

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      Варвара Кошечкина
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