Восстановлена хронология нападения ученика в российской школе

Ученик после нападения на сверстников в школе Челябинска хотел покончить с собой

Начато расследование дела о халатности после нападения ученика в российской школе

Начало событий в новости Начато расследование дела о халатности после нападения ученика в российской школе

Восстановлена хронология нападения 13-летнего вооруженного ученика на одноклассников и педагога в школе Челябинска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утром 16 сентября подросток пришел на урок химии, через некоторое время он отпросился в туалет, где достал молоток, нож, муляж пистолета и с криком ворвался в класс. Там он стал наносить удары молотком одноклассникам — две девочки получили серьезные травмы. В этот момент учительница Нина Шошина попыталась остановить напавшего, но тоже получила травмы.

Школьник вырвался и снова скрылся в туалете, где попытался свести счеты с жизнью. Ему помешал подоспевший охранник.

Возбуждено два уголовных дела. В настоящее время сотрудники СК проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего.