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10:23, 16 сентября 2024Среда обитания

Врач назвала методы борьбы с мигренью

Врач Баранова: специальные лекарства помогут снизить частоту приступов мигрени

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Профилактическое лечение поможет снизить частоту приступов мигрени. Эффективные методы борьбы с болезнью назвала врач-невролог, заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Елена Баранова, передает «Комсомольская правда».

Лечиться можно с помощью обезболивающих или специальных лекарств от мигрени, которые принимаются курсом. Таким образом получится существенно снизить число дней с головной болью и тяжесть приступов. К примеру, если до этого голова болела 25 дней в месяц, то после приема препаратов их количество снизится до пяти.

Помогут и нелекарственные методы лечения. Например, транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), лечебная физкультура, некоторые методы физиотерапии, рефлексотерапия, гипербарическая оксигенация (насыщение организма кислородом под давлением) или ботулинотерапия.

Ранее врач-невролог Мария Шаповалова перечислила самые частые причины головокружений. По ее словам, к возникновению истинного головокружения чаще всего приводят нарушения в работе внутреннего уха.

Александра Качан
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