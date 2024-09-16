Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:33, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

Врачи перечислили эффективные способы выявить рак на ранней стадии

Врач Продеус: положительный тест на беременность является признаком рака яичек

Фото: MRAORAOR / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили эффективные способы выявить рак яичек на ранней стадии. Врачи заявили, что положительный результат теста на беременность у мужчин является признаком недуга. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Лайфхак, который помогает на ранней стадии выявить рак яичек, — это тест на беременность», — отметил Продеус. По словам специалистов, положительный результат теста на беременность свидетельствует о раке яичек у мужчин. «Такие истории были, когда мужчины ради шутки проходили тест на беременность и получали две полоски», — добавил иммунолог.

Материалы по теме:
Школьник на спор завел в TikTok блог с вдохновляющими историями. Как его рассказы возвращают веру в человечество?
Школьник на спор завел в TikTok блог с вдохновляющими историями.Как его рассказы возвращают веру в человечество?
1 октября 2022
«Я упорно боролась» Как умирающая от рака певица решила позаботиться о сыне и стала мировой звездой?
«Я упорно боролась»Как умирающая от рака певица решила позаботиться о сыне и стала мировой звездой?
15 марта 2024

Помимо этого, как рассказали врачи, для определения рака яичек на ранней стадии необходимо раз в месяц самообследоваться. «В душе, встали, промылись, прощупали одно, прощупали другое: неровностей нет, все в порядке, живете еще месяц, неровности есть — вы строго идете к врачу, потому что это может быть рак яичек», — объяснила Малышева.

Продеус также посоветовал обследовать яички при помощи фонарика. «Если вы посмотрите на просвет фонариком, опухоль будет видна в виде затемнения, черного кружочка, это будет очень визуально видимый процесс», — заключил специалист.

Ранее Продеус призвал россиян остерегаться одного вещества в составе косметики и бытовой химии — лилиевого альдегида. Врач предупредил, что это вещество стимулирует развитие раковых клеток и может вызывать рак печени, рак молочной железы и рак яичек.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Блинкен объявил о дипломатической кампании против RT

      Средства Пентагона на помощь Украине оказались на исходе

      Мигрант изнасиловал девочку в российском городе и попался спустя два месяца

      Посол России призвал США прекратить играть с огнем

      Посол России указал на «русофобскую злость» Британии

      Глава офиса Зеленского поделился глобальными планами Украины

      Врачи перечислили эффективные способы выявить рак на ранней стадии

      РУСАДА оценило информацию о пропаже из дела заключения в пользу оправдания Валиевой

      ВСУ атаковали сразу три населенных пункта в российском регионе

      У лечившей боль в спине йогой девушки обнаружили «мужской» рак и две огромные опухоли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше