Врачи перечислили эффективные способы выявить рак на ранней стадии

Врач Продеус: положительный тест на беременность является признаком рака яичек

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили эффективные способы выявить рак яичек на ранней стадии. Врачи заявили, что положительный результат теста на беременность у мужчин является признаком недуга. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Лайфхак, который помогает на ранней стадии выявить рак яичек, — это тест на беременность», — отметил Продеус. По словам специалистов, положительный результат теста на беременность свидетельствует о раке яичек у мужчин. «Такие истории были, когда мужчины ради шутки проходили тест на беременность и получали две полоски», — добавил иммунолог.

Помимо этого, как рассказали врачи, для определения рака яичек на ранней стадии необходимо раз в месяц самообследоваться. «В душе, встали, промылись, прощупали одно, прощупали другое: неровностей нет, все в порядке, живете еще месяц, неровности есть — вы строго идете к врачу, потому что это может быть рак яичек», — объяснила Малышева.

Продеус также посоветовал обследовать яички при помощи фонарика. «Если вы посмотрите на просвет фонариком, опухоль будет видна в виде затемнения, черного кружочка, это будет очень визуально видимый процесс», — заключил специалист.

Ранее Продеус призвал россиян остерегаться одного вещества в составе косметики и бытовой химии — лилиевого альдегида. Врач предупредил, что это вещество стимулирует развитие раковых клеток и может вызывать рак печени, рак молочной железы и рак яичек.