Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:15, 17 марта 2023Интернет и СМИ

Врач с Первого канала призвал остерегаться одного вещества в составе косметики

Врач Продеус предупредил, что лилиевый альдегид в составе косметики может вызвать рак

Фото: Nati Melnychuk / Unsplash

Врач-иммунолог, профессор Андрей Продеус призвал россиян остерегаться одного вещества в составе косметики и бытовой химии — лилиевого альдегида. О том, какую опасность несет это химическое соединение и где его чаще всего можно встретить, специалист рассказал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск доступен на Rutube.

По словам Продеуса, лилиевый альдегид — это химическое соединение, которое придает косметике и бытовой химии запах ландыша. Врач предупредил, что это вещество стимулирует развитие раковых клеток и может вызывать рак печени, рак молочной железы и рак яичек.

«У него (лилиевого альдегида — прим. «Ленты.ру») есть сложное химические название — бутилфенилметилпропиональ. Когда вы будете искать его на этикетке, то в этом случае будет написан бутилфенилметилпропиональ, а не лилиевый альдегид. Как только это слово увидите, его надо точно остерегаться», — сказал Продеус.

Специалист добавил, что это вещество может содержаться в мыле, некоторых духах, кремах, а также в средствах для полоскания рта и освежителях воздуха.

Ранее Продеус в программе «Жить здорово!» перечислил привычки, которые могут навредить здоровью мужчины. В их числе врач назвал длительное ношение мобильного телефона в кармане брюк и использование подогрева сиденья в машине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Во Франции обвинили США в подрыве «Северных потоков»
В российском городе пропал 12-летний школьник
Мужчина пострелял по прохожим из пневматического оружия в российском городе
США поддержали продажу ракет Tomahawk Австралии в рамках AUKUS
В ЛНР заявили о ложных позициях ВСУ на направлении Сватово-Кременная
В Минобрнауки объяснили необходимость сокращения сроков учебы в магистратуре
Названы самые опасные типы вируса папилломы человека
Французский политик призвал Париж выйти из НАТО
Сексотерапевт назвала неожиданный эффект долгосрочных отношений
Названы цены на самые дорогие популярные у россиян игрушки из 1990-х
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.