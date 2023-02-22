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18:39, 22 февраля 2023Интернет и СМИ

Врач с Первого канала назвал опасные для мужского здоровья привычки

Врач Продеус предостерег мужчин от ношения мобильного телефона в кармане брюк

Фото: Clique Images / Unsplash

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал привычки, которые могут навредить здоровью мужчины. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Специалист предостерег мужчин от длительного ношения мобильного телефона в кармане брюк. По словам Продеуса, эта привычка приводит к снижению количества и качества сперматозоидов. Он уточнил, что мужчинам необходимо держать устройство вдали от половых органов.

Еще одной опасной для мужского здоровья привычкой иммунолог назвал использование подогрева сиденья в машине. Продеус заявил, что повышенная температура может привести к гибели сперматозоидов.

Ранее Продеус назвал первый признак кори. Он сообщил, что ранним симптомом этой опасной болезни являются пятна Филатова-Коплика на слизистой рта. Они обычно появляются в районе коренных зубов и глотки, добавил врач.

Перед этим Продеус раскрыл неочевидный фактор, провоцирующий болезнь Альцгеймера. По словам специалиста, риски развития этого неизлечимого недуга повышает частый герпес.

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Олег Давыдов
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