Задержание комполка Пузика в ЛНР опровергли

«Два майора» опровергли задержание командира военных Эрнеста и Гудвина в ЛНР

Telegram-канал «Два майора» опроверг собственную новость о задержании военными контрразведчиками комполка Игоря Пузика, которого заподозрили в причастности бойцов Эрнест и Гудвин.

«С мест опровергают. Не того взяли, говорят», — сообщил канал.

Со схожим заявлением выступил российский телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, командир полка продолжает исполнять свои обязанности. Также он напомнил, что в стране действует презумпция невиновности, а компетентные органы разбираются в произошедшем.

Пузик возглавляет подразделение, в котором служили бойцы с позывными Эрнест и Гудвин, профильные операторы БПЛА, которых перевели в штурмовики якобы из-за конфликта с руководством. Они обвинили его в покрывательстве наркоторговли в полку, воровстве и лжи. Через четыре дня бойцы не вернулись с боевого задания. Министр обороны России Андрей Белоусов поставил ход расследования под личный контроль.