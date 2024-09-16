В России рассказали о судьбе закона о буллинге в школах

Депутат Останина: закон о буллинге в школах пока без отзыва правительства

Законопроект о буллинге в школах был направлен в правительство в весеннюю сессию Государственной Думы, рассказала соавтор проекта, председатель комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Об этом она сообщила в разговоре с «Лентой.ру».

«Закон о буллинге уже направлен в правительство еще по окончании весенней сессии. К сожалению, пока у нас еще нет отзыва на этот законопроект. Вместе с Яной Лантратовой мы его разрабатывали и ввели. Но в Совет Думы он еще не внесен», — поделилась Останина.

Председатель профильного комитета добавила, что мысли о необходимости такого закона в России были и есть.

Утром в понедельник, 16 сентября, семиклассник пронес в челябинскую школу №68 молоток и во время урока набросился на одноклассников. По последним данным, в результате нападения пострадали пять человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. По неофициальной информации, у школьника также был с собой нож. Предварительно, причиной действий школьника стала месть.

