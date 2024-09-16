Названа предварительная причина нападения ученика на школу в Челябинске

Mash: подросток напал на школу в Челябинске из-за желания отомстить

Ученик челябинской школы №68 напал на одноклассников из-за желания отомстить. Предварительную версию случившегося выдвинул Telegram-канал Mash.

Вооруженный молотком и, возможно, ножом подросток напал на школу утром 16 сентября.

По данным канала, в выходные одноклассница измазала семиклассника косметикой, над чем посмеялись другие дети. На первом в новой учебной неделе уроке он, предположительно, ударил ту же девочку по голове. Возможно, речь идет именно о той ученице, которую врачи решили ввести в медикаментозную кому.

По последним данным, от действий школьника пострадали пять человек. Среди них – учительница биологии, которая вырвала молоток из рук подростка.