Стало известно о росте числа пострадавших от нападения на школу в Челябинске

Mash: число пострадавших от нападения на школу в Челябинске возросло до 5

Число тех, кто пострадал во время нападения ученика на школу №68 в Челябинске, выросло до пяти человек. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

По информации канала, одна из пострадавших школьниц находится в тяжелом состоянии — ей сделали трепанацию черепа. Еще двое школьников, а также учительница биологии находятся в состоянии средней степени тяжести.

Минздрав Челябинской области ранее сообщал, что в результате нападения пострадали четыре человека, их состояние оценивается как стабильное. Как отчитывались в ведомстве, получивших травмы доставили в больницы после оказания первой помощи на месте происшествия.

Утром в понедельник, 16 сентября, подросток с молотком напал на детей и педагогов в школе №68. У него с собой, по неофициальным данным, также был нож и пневматический пистолет — последним он не воспользовался. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил случившееся и сообщил, что в результате нападения есть пострадавшие. По рассказу одного из учеников, все произошло на первом этаже после первого урока — в этот момент детей закрыли в классах в целях безопасности.