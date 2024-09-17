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12:41, 17 сентября 2024Силовые структуры

Арестованному за взятки вице-премьеру российского региона отказали в домашнем аресте

В деле арестованного вице-премьера Татарстана Фаттахова появился новый эпизод
Начало событий в новости Бывшего вице-премьера российского региона взяли под стражу за взятки
Энгель Фаттахов

Энгель Фаттахов. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Татарстане суд отказал экс-вице-премьеру региона Энгелю Фаттахову в домашнем аресте и оставил его в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал «Татарстан News».

По данным канала, на сегодняшнем заседании стало известно, что в деле Фаттахова появился новый эпизод. Правоохранители проверяют причастность Фаттахова к получению еще одной взятки в размере 14 миллионов рублей. Суд оставил его в СИЗО до 21 ноября.

По информации силовиков, бывший чиновник, будучи вице-премьером республики, получил 2,1 миллиона рублей от директора ООО «Мастерстрой». Кроме того, руководитель строительной компании передал 12 миллионов рублей принадлежащей семье Фаттахова агрофирме «Чишма» в виде имущество и услуги имущественного характера. Взамен фигурант оказывал большую поддержку строительной компании и помог ей заключить три подрядных договоров на объектах в Набережных Челнах и Актанышском районе на сумму 209 миллионов рублей. Отмечается, что уголовное дело по нему еще не заведено.

22 мая Фаттахов был арестован по уголовному делу о взяточничестве. По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год бывший чиновник, занимая пост главы Актанышского района, получил от строительной компании взятку в виде услуг по реконструкции дома в селе Актаныш стоимостью 21,8 миллиона рублей. Взамен чиновник помог застройщику получить договоры на проведение капитального ремонта здания молодежного центра «Яшьлек» стоимостью более 28 миллионов рублей и на других объектах района.

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      Анна Габай
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