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17:38, 22 мая 2024Силовые структуры

Бывшего вице-премьера российского региона взяли под стражу за взятки

Суд арестовал бывшего вице-премьера Татарстана Фаттахова по делу о коррупции
Энгель Фаттахов

Энгель Фаттахов. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Мензелинский районный суд арестовал по уголовному делу о взяточничестве бывшего вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова, также занимавшего пост министра образования и науки республики. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновника взяли под стражу и отправили в СИЗО до 21 июля. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год он на посту главы Актанышского муниципального района получил от строительной компании взятку в виде услуг по реконструкции дома в селе Актаныш стоимостью 21,8 миллиона рублей. Взамен чиновник помог застройщику получить договоры на проведение капитального ремонта здания молодежного центра «Яшьлек» стоимостью более 28 миллионов рублей и на других объектах района.

Фаттахов с 2012 по 2018 год занимал должность министра образования Татарстана, а с 2013 по 2017 год был заместителем премьер-министра республики. С 2018 по 2020 год он руководил Актанышским районом.

20 мая сообщалось, что мэр города Енакиево в Донецкой народной республике получил взятку двумя квадроциклами за помощь в оформлении земельного участка.

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      Любовь Ширижик
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