Банк России повысил прогноз по росту вкладов населения

ЦБ: вложения россиян в банках вырастут на 16-21 процент

Средства российского населения на банковских счетах с апреля по июнь 2024 года выросли на 6,5 процента, или на 3,1 триллиона рублей. Об этом сообщается в аналитическом обзоре Центрального банка РФ за II квартал 2024 года.

Такая динамика уступает лишь рекордному росту, который наблюдался в IV квартале 2023 года. Почти треть прироста была вызвана капитализацией процентов по вкладам, ставки по которым также росли. Кроме того, сказывается увеличение доходов населения.

Регулятор подчеркнул, что росли только средства в рублях как по срочным вкладам, так и по текущим счетам. Привлекательность депозитов объясняют выгодными ставками — маркетинговые предложения банков выросли до 16,1 процента с мартовских 14,8 процента. А вот средства в валюте сократились на 2,5 процента. Их доля в общих средствах уменьшилась до 7,9 с 8,7 процента в I квартале 2024.

В такой ситуации Банк России решил повысить прогноз по росту средств населения на счетах кредитных организаций с 14-19 процентов до 16-21 процента.

Ранее сообщалось, что россиянам предстоит платить налог с процентов, если доход с их вкладов превысит 190 тысяч рублей. Предполагается, что доля вкладчиков, попадающих под сбор, не превысит пяти процентов. Аналитики полагают, что для получения дохода более 190 тысяч рублей на депозите и накопительных счетах вкладчиков должно быть больше миллиона рублей.