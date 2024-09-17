Байдена призвали помешать России торговать благородным газом

Politico: Байдена призвали ввести санкции на импорт российского гелия

Один из экспортных товаров России — гелий — может попасть под санкции. Об этом сообщило издание Politico.

По его данным, с соответствующим призывом к Белому дому обратились два сенатора и больше десяти членов Палаты представителей. Они считают, что Вашингтон должен ввести санкции на импорт и распространение этого благородного газа из России. Таким образом они рассчитывают не дать РФ превратиться в поставщика гелия.

Отмечается, что письмо, составленное членами Палаты представителей, адресовали государственному секретарю США Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и министру торговли Джине Раймондо. Аналогичное письмо, но подготовленное сенаторами, отправили президенту США Джозефу Байдену.

В конце июня 2024 года Европейский союз принял 14-й пакет антироссийских санкций, согласно которому вводится запрет на покупку и продажу России гелия, марганцевых руд, некоторых сортов пластика, редкоземельных элементов, а также электронных компонентов.

Весной 2024 года появилась информация, что объем производства гелия в России может дойти до 75 миллионов кубометров к 2030 году. Ученые предполагают, что газа из месторождений﻿ Восточной Сибири и Дальнего Востока хватит, чтобы закрыть до 45 процентов мирового спроса.