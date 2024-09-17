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19:59, 17 сентября 2024Бывший СССР

Бежавший из Украины депутат рассказал о покушениях на себя со стороны СБУ

Бежавший депутат Рады Дмитрук заявил о двух покушениях на себя со стороны СБУ

Кадр: ТК Репортер / YouTube

На бежавшего из страны депутата Верховной Рады Артема Дмитрука дважды совершалось покушение со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам парламентария, данные эпизоды были связаны с другими случаями похищений и ликвидаций людей СБУ, в частности с участником украинской делегации на переговорах с Россией весной 2022 года, сотрудником Главного управления разведки Минобороны республики Дениса Киреева, которого украинские спецслужбы устранили в марте того же года.

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«В моем случае дело окончилось неудачей для СБУ. Потом одну попытку просто переквалифицировали в уголовное дело против меня. Я скоро расскажу, как было на самом деле. Это будет очень подробный рассказ с фото- и видеодоказательствами, который, собственно, покажет все действия сотрудников одесского управления СБУ в отношении меня», — сказал он.

Депутат также подчеркнул, что перед отъездом узнал о третьем готовящемся покушении на себя, а также получил огромное количество угроз от организованных преступных псведовоенных групп. Кроме того, он рассказал, что обращался по этому поводу в правоохранительные органы и лишь по части его заявлений были открыты уголовные дела. Дмитрук сообщил, что еще одним поводом для беспокойства стало снятие государственной охраны с его дома.

О побеге украинского депутата с территории страны стало известно в конце августа 2024 года. Незадолго до этого он выступал в Верховной Раде в защиту Украинской православной церкви.

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      Александр Курбатов
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