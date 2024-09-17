Бежавший из Украины депутат рассказал о покушениях на себя со стороны СБУ

Бежавший депутат Рады Дмитрук заявил о двух покушениях на себя со стороны СБУ

На бежавшего из страны депутата Верховной Рады Артема Дмитрука дважды совершалось покушение со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам парламентария, данные эпизоды были связаны с другими случаями похищений и ликвидаций людей СБУ, в частности с участником украинской делегации на переговорах с Россией весной 2022 года, сотрудником Главного управления разведки Минобороны республики Дениса Киреева, которого украинские спецслужбы устранили в марте того же года.

«В моем случае дело окончилось неудачей для СБУ. Потом одну попытку просто переквалифицировали в уголовное дело против меня. Я скоро расскажу, как было на самом деле. Это будет очень подробный рассказ с фото- и видеодоказательствами, который, собственно, покажет все действия сотрудников одесского управления СБУ в отношении меня», — сказал он.

Депутат также подчеркнул, что перед отъездом узнал о третьем готовящемся покушении на себя, а также получил огромное количество угроз от организованных преступных псведовоенных групп. Кроме того, он рассказал, что обращался по этому поводу в правоохранительные органы и лишь по части его заявлений были открыты уголовные дела. Дмитрук сообщил, что еще одним поводом для беспокойства стало снятие государственной охраны с его дома.

О побеге украинского депутата с территории страны стало известно в конце августа 2024 года. Незадолго до этого он выступал в Верховной Раде в защиту Украинской православной церкви.